Apple sta testando il modem C2 per i futuri iPhone: maggiore velocità e autonomia in arrivo?

Il C1 è solo l'inizio: cosa aspettarsi dal C2

Il primo modem Apple, denominato C1, è stato introdotto con l'iPhone 16e, con l'obiettivo di migliorare l'autonomia della batteria e garantire una connessione stabile. Secondo Apple, il C1 è il modem più efficiente mai montato su un iPhone, contribuendo a far registrare all'iPhone 16e la migliore autonomia di sempre per un modello da 6,1 pollici.

iPhone 16e

Tuttavia, il C1 potrebbe non competere in velocità con il Qualcomm Snapdragon X75, utilizzato nei modelli superiori della linea iPhone 16. Questa disparità potrebbe essere risolta con il nuovo C2, che Apple starebbe sviluppando per garantire un netto miglioramento sia in termini di prestazioni di rete che di efficienza energetica. Se il C1 è stato un primo esperimento, il C2 potrebbe rappresentare il vero punto di svolta, migliorando stabilità, velocità di connessione e consumi energetici.