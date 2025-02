AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070: ecco frequenza di clock e TBP delle nuove GPU

AMD sembra aver finalmente tolto il velo sulle nuove schede video Radeon RX 9070 XT e RX 9070 , presentandole ufficialmente durante una conferenza stampa a porte chiuse. Come spesso accade in questi casi, però, qualcuno ha fatto trapelare informazioni su alcune specifiche delle GPU, andando di fatto a confermare i rumor precedenti.

AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070: frequenze di clock e TBP

La Radeon RX 9070 XT si presenta con un clock di boost di 2970 MHz e un TBP (Total Board Power) di 304 W, mentre la RX 9070 non-XT avrà un boost di 2520 MHz e un TBP di 220 W. Queste specifiche si riferiscono ai modelli di riferimento AMD, ma non è ancora chiaro se l'azienda renderà disponibili anche design personalizzati.

Il tweet, poi cancellato, che ha reso note le specifiche

Entrambe le schede saranno dotate di 16 GB di memoria GDDR6, ma la velocità non è stata ancora specificata. Inoltre, supporteranno lo standard PCIe 5.0 x16, finora esclusiva delle GPU GeForce RTX 50 di NVIDIA.

Per quanto riguarda le unità di calcolo, pare che la RX 9070 XT ne avrà 64, mentre la RX 9070 ne avrà 56, il che si traduce rispettivamente in 4096 e 3584 Stream Processor. Anche le connessioni sono di ultima generazione, con supporto a DisplayPort 2.1a e HDMI 2.1b, in linea con la serie RTX 50.

AMD non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali delle nuove schede video, ma si prevede che saranno competitive rispetto alle offerte di NVIDIA. Intanto anche AMD Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D hanno una data di uscita, e potrebbe essere la stessa delle nuove CPU Intel.