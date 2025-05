Konami ha svelato le vendite e i download totali di Metal Gear, Silent Hill, eFootball e Yu-Gi-Oh!

Konami ha aggiornato i dati di vendita e il totale dei download dei suoi franchise maggiori su console, PC e mobile, inclusi ovviamente Metal Gear, Silent Hill e Yu-Gi-Oh!.

Metal Gear si rinconferma il franchise maggiore di Konami in ambito dei giochi catalogati come "console" con 62,9 milioni di copie vendute in tutto il mondo sin dal debutto del primo capitolo del 1987. Al secondo posto troviamo una serie sconosciuta nei nostri lidi, ovvero Pawafuru Puroyakyu con 26,1 milioni di copie, mentre sul gradino più basso del podio c'è Yu-Gi-Oh! Con 32,3 milioni di copie. Silent Hill è quinto con 11,5 milioni di copie, di cui almeno due milioni sono del remake di Silent Hill 2.