Marvel 1943: Rise of Hydra è stato rimandato: il team spiega perché

Marvel 1943: Rise of Hydra è stato rimandato. Il nuovo periodo di uscita è fissato per l'inizio del 2026. L'informazione è stata condivisa in rete tramite gli account social ufficiali di Skydance Games.

Ricordiamo che Marvel 1943: Rise of Hydra è un gioco d'azione che ci permetterà di vivere una nuova avventura originale nei panni di vari personaggi, compreso Captain America e Black Panther, durante il periodo della seconda guerra mondiale. Il videogioco è in sviluppo presso un team capitanato da Amy Hennig, nota soprattutto in quanto creatrice di Uncharted ai tempi in cui lavorava per Naughty Dog.