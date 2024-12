Marvel 1943: Rise of Hydra non sarà ambientato solo a Parigi: una nuova immagine svela un'altra nazione

In realtà, ora è stato confermato che Parigi non sarà l'unica ambientazione , ma al contrario ve ne saranno svariate e una di essere è appena stata svelata: è il Wakanda .

Marvel 1943: Rise of Hydra è uno dei vari giochi in produzione dedicati al mondo Marvel, ma potrebbe essere uno dei più interessanti in termini di ambientazione, visto che ci porterà nella Parigi occupata dai Nazisti nella seconda Guerra Mondiale.

Cosa è stato svelato sul Wakanda di Marvel 1943: Rise of Hydra

Tramite Entertainment Weekly, lo sviluppatore ha confermato che Marvel 1943: Rise of Hydra vedrà i giocatori viaggiare anche nel Wakanda, con un'immagine che mostra l'aspetto delle fitte giungle della nazione africana fittizia. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Il Wakanda di Marvel 1943: Rise of Hydra

Secondo il capo di Skydance New Media Amy Hennig, che è famosa in quanto creatrice di Legacy of Kain e Uncharted, Marvel 1943: Rise of Hydra "racconterà una storia che ci fa viaggiare in tutto il mondo", con diversi altri "luoghi ancora da svelare". Secondo Hennig, le ambientazioni saranno caratterizzate da un "livello di dettaglio fotorealistico e cinematografico".

Per quanto riguarda il ruolo del Wakanda nella storia del gioco, Hennig ha spiegato: "Il Wakanda in questo momento è nascosto dal mondo esterno e protetto da una giungla impenetrabile. Non sono interventisti, ma gli eventi li trascinano nel conflitto. Devono proteggere i loro interessi. Il mondo sta diventando più piccolo. Non ci sono ancora satelliti, ma presto ce ne saranno. Si possono abbattere gli aerei che magari vogliono sorvolare il Wakanda, ma per quanto tempo si può rimanere nell'ombra?".

Hennig ha poi aggiunto che i protagonisti principali del gioco - Capitan America e Black Panther - "affrontano gli stessi nemici e sono preoccupati per gli stessi eventi che stanno accadendo, ma all'inizio lavorano quasi l'uno contro l'altro. Le persone buone devono lavorare insieme per sconfiggere il male. Se si separano, non avranno successo".

Ricordiamo infine che Marvel 1943: Rise of Hydra ha trovato un editore alcuni mesi fa e che uscirà nel 2025 per PS5, Xbox Series X|S e PC.