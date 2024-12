Samsung Italia svela per sbaglio la data di S25: ecco quando sarà il nuovo Samsung Unpacked

Samsung S25 e Project Moohan

L'evento Unpacked del 22 gennaio si preannuncia quindi ricco di novità. Samsung sembra determinata a stupire il pubblico con prodotti all'avanguardia, in grado di ridefinire l'esperienza mobile e di intrattenimento. Ma prima facciamo un passo indietro, perché l'informazione sulla data non arriva da un fonte qualunque.

Il tweet di evleaks che mostra l'immagine con la data dell'Unpacked

La notizia, infatti, è arrivata da due noti leaker, evleaks e sondesix, che hanno condiviso la presunta data dell'evento Unpacked di Samsung. Il primo ha persino pubblicato quella che sembra un'immagine trapelata da Samsung Italia che sembrerebbe confermare la data. La stessa data che era stata indicata da altri rumor un mese fa.

Per quanto riguarda i contenuti dell'evento, le specifiche e le caratteristiche della serie Galaxy S25 dovrebbero essere il focus principale, anche se ormai abbiamo molte informazioni più o meno affidabili: nelle scorse settimane sono arrivate nuove immagini di Samsung Galaxy S25 Ultra e la nuova interfaccia One UI 7, mentre qualche giorno fa un leak ha svelato le specifiche della fotocamera di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Oltre ai nuovi smartphone, Samsung dovrebbe presentare anche "Project Moohan", il suo atteso visore per la realtà estesa con la piattaforma Android XR. Questo dispositivo, di cui si è parlato molto negli ultimi tempi, promette di offrire un'esperienza immersiva e innovativa, combinando realtà virtuale e realtà aumentata e andando a sfidare Apple Vision Pro.

Non resta quindi che attendere pochi giorni per scoprire tutte le novità che Samsung ha in serbo per noi. Voi che cosa vi aspettate dagli S25? E siete curiosi di vedere all'opera Project Moohan? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.