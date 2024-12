Gli scacchi saranno uno esport all'evento estivo della Esports World Cup Foundation: il montepremi è enorme

In un post sui social media, il team del CAE ha annunciato: "Il gioco di strategia e intelletto per eccellenza si aggiunge alla lineup!".

Il successo degli scacchi cresce sempre di più

Se la cosa vi stupisce, sappiate che Chess.com, il sito digitale numero uno dedicato agli scacchi, ha raggiunto 150 milioni di membri poco più di un anno fa. Lo sport ah attirato un numero di giocatori mai visto prima negli ultimi anni e - su piattaforme di streaming come Twitch - il gioco ha registrato un enorme boom di spettatori.

Magnus Carlsen

Per celebrare l'annuncio della Esports World Cup, Magnus Carlsen, un Grande Maestro e uno degli ambasciatori per la EWC 2025, ha dichiarato: "Sono entusiasta di vedere gli scacchi unirsi ad alcuni dei più grandi giochi del mondo alla Esports World Cup. Questa partnership è un'opportunità incredibile per far crescere il gioco, facendo conoscere gli scacchi a un nuovo pubblico e ispirando la prossima generazione di giocatori. Far parte della famiglia degli esports è un'opportunità straordinaria per gli scacchi di ampliare il proprio raggio d'azione a un gruppo enorme di fan degli esports".

In palio ci sarà un montepremi di 1,5 milioni di dollari, uno dei più grandi nella storia degli scacchi. Sarà integrato come parte del Champions Chess Tour e sarà introdotto un nuovo formato per consentire partite (e quindi più emozionanti da vedere) pur conservando la propria struttura strategia e tattica.

Ricordiamo poi infine che l'Arabia Saudita ottiene il consenso per organizzare le Olimpiadi degli Esport dal CIO.