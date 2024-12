Helldivers 2 x Killzone è ufficiale: tutti i dettagli sulla collaborazione tra i due sparatutto di Sony

I contenuti di Helldivers 2 x Killzone e le novità per il negozio

Arrowhead Game Studios spiega: "Helldivers 2 x Killzone 2 appartiene a un nuovo tipo di contenuti speciali Premium riservati alle collaborazioni e ad altri lavori con un tema unico. Il nostro piano è di offrirvi qualcosa di distinto e speciale. High Command ci informa che oltre ai contenuti del Superstore, c'è anche una ricompensa aggiuntiva a tema Killzone 2 per tutti gli Helldivers, a seconda del successo nella Guerra Galattica..."

I contenuti di Helldivers 2 x Killzone

Come potete vedere, la collaborazione aggiunge un set di armatura, una nuova arma primaria (un fucile d'assalto), un banner, un mantello e un titolo per il giocatore. Ovviamente tutto è a team con Killzone. Non ci sono dettaglio per la ricompensa aggiuntiva, ma probabilmente sapremo di più dopo che i giocatori avranno superato qualche traguardo dentro il gioco.

Il team poi parla del funzionamento del negozio interno a Helldivers 2: "Nel frattempo, per quanto riguarda il Superstore, nell'interesse di una democrazia implacabile, facciamo regolarmente dei sondaggi su Discord e Reddit. In base al vostro feedback, riteniamo di poter migliorare il funzionamento attuale del Superstore. Al momento, molti di voi ritengono che gli articoli siano in rotazione per un periodo di tempo troppo breve e che a volte si perda quel look da urlo su cui si era puntato. Allo stesso tempo, più cose aggiungiamo al negozio, più tempo ci vuole per tornare in rotazione."

"Dato che non siamo ancora pronti per una riprogettazione completa, stiamo testando temporaneamente rotazioni più lunghe con Killzone, che rimarrà per 5 giorni per pagina (ci saranno due pagine di articoli da esplorare). Successivamente, la rotazione delle pagine tornerà alla sua cadenza abituale e vi chiederemo un feedback sul nostro test. Se ritenete che sia troppo breve o se desiderate che gli articoli vengano riproposti per periodi più lunghi, ve lo chiederemo di nuovo nei prossimi sondaggi."

Segnaliamo che Helldivers 2 ha risalito la classifica Steam ai danni di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.