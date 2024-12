Un leak svela le specifiche della fotocamera di Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra: il probabile periodo d'uscita

Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa vera e propria per Samsung Galaxy S25 Ultra (e il resto della serie), che potrà vedere presumibilmente la luce entro il mese di gennaio 2025, con una presentazione ufficiale attesa in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked, previsto per lo stesso mese.

Chiaramente è bene ricordare come sempre che si tratta di puri e semplici rumor, che dovranno quindi essere confermati (o eventualmente smentiti) dalla compagnia produttrice coreana. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.