Marvel 1943: Rise of Hydra vuole essere innovativo e presentare il gioco con uno stile cinematografico

Lo scopo è rendere il gioco non solo bello da giocare ma anche bello da vedere, così che sia una bella esperienza da salotto per chi sta accanto a chi gioca .

Marvel 1943: Rise of Hydra sarà un gioco d'azione con una forte componente narrativa. Nello specifico, la creatrice del gioco - Amy Henning, nota in precedenza per Uncharted - afferma che "sta cercando di fare cose innovative con giochi presentati in modo cinematografico".

Le parole di Henning su Marvel 1943: Rise of Hydra

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Hennig ha dichiarato di sperare che Marvel 1943: Rise of Hydra sia in grado di offrire "un'esperienza da salotto condivisa" che sia coinvolgente sia da giocare che da guardare, come i giochi di Uncharted.

"In qualità di nuovo studio che cerca di fare cose innovative con giochi presentati in modo cinematografico, il modo in cui cerchiamo di attirare il maggior numero di persone è quello di portare loro qualcosa che già conoscono e amano, ma in una nuova forma", ha detto.

Secondo Hennig, una parte importante di questo aspetto sarà rappresentata dalle ambizioni grafiche di Marvel 1943: Rise of Hydra, con il gioco che punta a una grafica fotorealistica, con però prestazioni solide per godersi le fasi d'azione al meglio.

"Ci affidiamo troppo alla computer grafica, quindi è molto facile non essere più realistici", ha detto. "Anche i film possono cadere in questa trappola: troppa computer grafica e non si capisce su quale terreno ci si trovi. Volevamo davvero che la fedeltà visiva fosse elevata, in modo che si potesse dimenticare che si sta guardando un gioco, e che si sentisse e sembrasse e suonasse e odorasse come se si stesse guardando un grande film o una serie TV della Marvel, con la differenza che siete voi in controllo dell'azione".

Inoltre, Hennig ha svelato anche che Parigi non sarà l'unica ambientazione di Marvel 1943: Rise of Hydra, mostrando una nuova immagine.