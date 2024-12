La nuova app NVIDIA rallenta i giochi: ecco come risolvere

L'app NVIDIA, che ha recentemente sostituito GeForce Experience, è stata accolta con favore da molti utenti per la sua interfaccia rinnovata e le funzionalità aggiuntive. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse segnalazioni di un calo di prestazioni in alcuni giochi, con un impatto che, secondo Tom's Hardware, potrebbe raggiungere anche il 15%: un calo dei framerate che oscilla dal 2 al 12% nei cinque giochi testati, fino a raggiungere una perdita di prestazioni del 15% in Black Myth: Wukong durante il test di una RTX 4080 Super abbinata a un Ryzen 7 9800X3D.

Il problema sembra essere legato all'utilizzo dei filtri di gioco e alla modalità foto integrati nell'app. NVIDIA ha prontamente riconosciuto il problema e, in attesa di un fix definitiva, ha suggerito una soluzione temporanea, che sembra risolvere il problema.