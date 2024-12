Final Fantasy 7 Rebirth sarà migliore su PC, conferma il director Naoki Hamaguchi

"Sebbene Final Fantasy sia una serie popolare nel genere dei giochi di ruolo, i giocatori su PC che non hanno mai giocato a un gioco di Final Fantasy potrebbero non sapere che ogni capitolo è un'esperienza unica e indipendente", ha spiegato Hamaguchi. "Per questo motivo, Rebirth su PC è un punto di ingresso perfetto".

Nonostante la lunga storia di Final Fantasy con i PC, che risale a più della metà della sua vita, per molti fan sembra ancora una serie legata soprattutto alle console, ma questo è qualcosa che Hamaguchi e il suo team sperano di cambiare, soprattutto per quanto riguarda i nuovi arrivati.

In occasione del prossimo arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth su PC, Naoki Hamaguchi è stato intervistato da Epic Games Store per parlare un po' delle caratteristiche della nuova versione del gioco, con il director che ha ribadito il fatto che il titolo sarà migliore su PC .

Miglioramenti a illuminazione, personaggi e texture

Questa uscita per PC offre anche l'opportunità a Final Fantasy 7 Rebirth di brillare sull'hardware disponibile per i giocatori di PC, per diversi aspetti migliorando ancora rispetto alla già ottima versione PS5.

Secondo Hamaguchi, insomma, Final Fantasy 7 Rebirth sarà migliore su PC rispetto a quanto visto su PS5: ovviamente i contenuti saranno gli stessi, ma tecnicamente otterrà dei notevoli miglioramenti. "Il rendering dell'illuminazione è stato notevolmente migliorato", ha dichiarato Hamaguchi, riferendosi a una delle principali lamentele della versione per console di Rebirth, in cui l'illuminazione del gioco creava a volte un effetto "uncanny valley" sui volti dei personaggi.

Ma non si tratta solo di migliorare il sistema di illuminazione, visto che anche la modellazione poligonale sarà superiore su PC, ovviamente in base alle possibilità offerte dalle diverse configurazioni. "Per i PC ad alte prestazioni, abbiamo preparato modelli 3D ancora più ricchi e risoluzioni di texture che non possono essere elaborate su PS5", ha spiegato Hamaguchi.