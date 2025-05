GTA 4 sarebbe in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S entro al fine dell'anno

Pare inoltre che questa riedizione di Grand Theft Auto IV sia una versione aggiornata e non un vero e proprio remaster completo . A quanto pare, a questa seguirà una simile conversione di Max Payne 3.

Secondo un nuovo report, Rockstar Games starebbe lavorando a un port di GTA 4 per PS5, PS5 Pro, Xbox Series S e Xbox Series X . Pare inoltre che la data di uscita sia quest'anno. Potrebbe essere un modo per i fan di attendere l'arrivo di GTA 6, (ri)scoprendo un vecchio capitolo.

I dettagli sul leak di GTA 4

La fonte della notizia è Tez2, un noto insider di Rockstar Games. Secondo questo leaker, i piani su GTA 4 gli sono stati riferiti da qualcuno che lavora all'interno di Rockstar Games. Inoltre, Tez2 sostiene che questo port è in lavorazione da circa un anno.

"Qualcuno presso Rockstar Games mi ha parlato del port di Grand Theft Auto IV, e a questo punto dovrebbe essere a un anno nello sviluppo", sostiene Tez2. "Forse sarà in uscita verso la fine dell'anno".

"Ed è un motivo in più, oltre a quelli già esistenti, per cui la mod LCPP è stata bloccata. Se seguiranno ancora il piano stabilito ai tempi della pandemia, faranno un porting Max Payne 3 dopo GTA IV. Quindi questa è un'opportunità per fare un bundle o una Definitive Edition. I remake di Max Payne 1 e 2 [di Remedy Entertainment, ndr] e un porting di Max Payne 3".

Il protagonista di GTA 4, Niko Bellic

Ovviamente parliamo di un rumor e va preso con le pinze. È possibile che quanto indicato dal leaker non sia preciso oppure che i piani di Rockstar Games cambino nel corso dei mesi. Segnaliamo infine che gli sviluppatori di GTA 6 si vantano del trailer sui social media e non gli si può dar torto.