Le Gift Card per Xbox Store sono ora in sconto su Instant Gaming

Se avete intenzione di acquistare qualche videogioco in formato digitale tramite Xbox, il nostro consiglio è di non pagare direttamente tramite la vostra carta di credito, ma di usare una Gift Card Xbox in sconto di Instant Gaming. Potete infatti ottenere 70€ di credito pagando 68,55€. In pratica sono 6,45€ gratuiti, ottenuti in pochi istanti. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato è già quello finale, visto che l'IVA non si applica sulla Gift Card. Il codice è valido per tutti gli account europei, quindi anche per quello italiano.