Max Payne 1 e 2: il Remake richiede un grande impegno, dice Sam Lake

Remedy Entertainment è sulla bocca di tutti in questi mesi per la ventura pubblicazione di Alan Wake 2. Il survival horror, però, non è l'unico progetto in fase di sviluppo. Ci sono anche Control 2 e un remake di Max Payne 1 e 2. Quest'ultimo gioco è però ancora nella fase di "proof of concept", ovvero il team sta ancora mettendo giù le idee per il gioco.

Parlando con VGC in una nuova intervista, il direttore creativo Sam Lake ha confermato che si tratta di un "impegno significativo". Lake ha precisamente detto: "È un'impresa significativa nel senso che, anche se si tratta di giochi vecchi, il solo fatto di pensare di portarli agli standard moderni e di combinarli in uno solo, si capisce che è un progetto grande, grande".