Fall Guys: Mediatonic tra gli studi più colpiti dai licenziamenti di Epic Games

Come saprete, ieri è emerso che Epic Games sta licenziando il 16% della sua forza lavoro, per ridurre i costi. Tra gli studi più colpiti pare che ci sia Mediatonic, cui dobbiamo Fall Guys. I primi report in merito parlavano di chiusura completa dello studio, con licenziamenti improvvisi e non annunciati.

Report successivi, in particolare quello di Jason Schreier di Bloomberg, che per primo ha raccontato i licenziamenti dell'intero studio, hanno però corretto il tiro.

Schreier: "Anche se è vero che Mediatonic (Fall Guys), studio posseduto da Epic Games, è stato colpito duramente dai licenziamenti di massa odierni, i report e le voci sulla chiusura dell'inter studio sono false."