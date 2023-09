PlayStation Portal: prenotazione Amazon disponibile da ora, ricordiamo prezzo e data di uscita

Tramite Amazon Italia è ora disponibile la prenotazione di PlayStation Portal, il dispositivo per giocare da remoto ai videogiochi PS5. Il prezzo ufficiale è 219.99€, mentre la data di uscita è il 15 novembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero voi pagherete il prezzo più basso apparso sulla pagina prodotto di Amazon tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. In caso di sconto, quindi, questo verrà applicato in automatico al prodotto senza alcuna vostra azione. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in ogni momento.

PlayStation Portal funziona tramite PS5 e una rete Wi-Fi domestica. Permette di riprodurre i giochi installati sulla console, compresi i titoli PS5 e quelli PS4. Lo schermo di questo dispositivo è un LCD da 8 pollici che raggiunge i 1080p e i 60 FPS. Si tratta di un modo per giocare in portabilità a PS5 rimanendo all'interno della casa.