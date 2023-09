Sonic Frontiers: l'update gratuita The Final Horizon è disponibile da oggi

Sega ha pubblicato il nuovo contenuto scaricabile di Sonic Frontiers, intitolato The Final Horizon. Disponibile come download gratuito, The Final Horizon aggiunge nuove missioni e altre novità. Secondo Sega, l'aggiornamento consente ai giocatori di "tornare all'isola di Ouranos e giocare attraverso storie aggiuntive". The Final Horzon è il terzo e ultimo aggiornamento gratuito per Sonic Frontiers. Qui sotto potete vedere anche il trailer ufficiale.

I giocatori potranno anche vestire i panni di Tails, Knuckles o Amy per la prima volta in Sonic Frontiers, ognuno dei quali ha poteri e abilità uniche. Oltre ai nuovi contenuti della storia, il contenuto scaricabile include "nuove sfide, oggetti da collezione e altro ancora", oltre a numerose correzioni di bug.