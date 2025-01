GTA 5 Liberty City Preservation Project è stato cancellato su richiesta di Rockstar Games, stando a quanto riferito dagli autori della mod, che negli ultimi giorni aveva ricevuto parecchie attenzioni a livello internazionale.

Come abbiamo riportato, il Liberty City Preservation Project consentiva di aggiungere l'intera mappa di Grand Theft Auto IV in Grand Theft Auto V, il che restituisce un'idea precisa delle dimensioni e delle ambizioni di questa mod, che non a caso è stata accolta con grande entusiasmo dalla community PC.

"A causa dell'inaspettata attenzione che il nostro progetto ha ricevuto e dopo aver discusso con Rockstar Games, abbiamo deciso di cancellare il Liberty City Preservation Project", ha dichiarato uno degli autori.

"Apprezziamo tutto il supporto che il progetto ha ricevuto e non vediamo l'ora di dare nuovamente sfogo alla nostra passione per le mod dedicate alla serie Grand Theft Auto", si conclude il messaggio pubblicato su Discord, che non fornisce ulteriori dettagli sulla questione.