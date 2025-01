Il trailer di lancio di Donkey Kong Country Returns HD è uno spasso

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Donkey Kong Country Returns HD , che naturalmente è uno spasso: la coppia formata da Donkey Kong e Diddy Kong è ancora in grado di rubare la scena e questa remaster lo dimostra in maniera limpida.

L'abbiamo recensito!

Se avete letto la nostra recensione di Donkey Kong Country Returns HD, saprete già che la remaster affidata da Nintendo a Forever Entertainment è riuscita a soddisfare alla grande le nostre aspettative, grazie alla riproposizione dei pregi originali e a tante novità, piccole e grandi.

In particolare abbiamo trovato eccellente il level design, la varietà del gameplay, lo spessore di alcune meccaniche e il grado di sfida non banale, ma anche le accortezze per quanto concerne il sistema di controllo e, in generale, l'opera di rimasterizzazione.

Insomma, con Donkey Kong Country Returns HD la casa giapponese ha ribadito ancora una volta di saperci fare davvero con le remaster, forte anche del fatto di avere a disposizione un catalogo che in tal senso si presta molto bene a questo genere di operazioni.