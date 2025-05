Raven nel cosplay di milkyray è troppo minuta per il costume scelto, ma è ottimo lo stesso

I Teen Titans sono tra i gruppi di supereroi più amati dal pubblico e lo testimoniano i tanti prodotti a loro dedicati. Tra serie live action, albi a fumetti e serie animate, gli eroi della DC hanno sempre avuto molto spazio. In particolar modo viene apprezzata Corvina, l'oscura ragazza del gruppo. Anche il mondo del cosplay non può fare a meno di ricrearla e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Raven realizzato da milkyray.

Raven - o Corvina per l'appunto - è una eroina che usa poteri demoniaci, sigillati al suo interno. Deve quindi stare sempre attenta a non rischiare di liberare il male che è dentro di lei e al contrario incanalare tali capacità per il bene. Si tratta quindi di un personaggio denso di contrasti e che riesce perciò a risultare più interessante e appassionate, rispetto a personaggi buoni in modo stereotipato.