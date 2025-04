Raven nel cosplay di theangiegriffin è strabordante: ammirate lo scatto fotografico dell'eroina dei Teen Titans

Alle volte basta poco per realizzare un cosplay che renda chiara la propria fonte di ispirazione e theangiegriffin lo dimostra con il proprio cosplay di Raven, l'eroina del gruppo dei Teen Titans, i giovani della DC che combattono il crimine.

Ricordiamo che Raven, o Corvina se preferite, è un dei personaggi dei Teen Titans, un gruppo di giovani eroi del mondo DC. La ragazza ha dentro di sé un demone e può usare vari poteri magici. Le ali corvine non sono un'invenzione della cosplayer, in quanto il personaggio le usa anche nelle opere ufficiali, sebbene non continuamente.