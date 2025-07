Il doppio cosplay di Tatsumaki e Fubuki firmato Xenon_ne e Mashiro_m da One Punch Man è splendido

Con un volto molto giovanile, Tatsumaki si presenta vestita con un lungo abito attillato e che lascia scoperte le gambe con ampi spacchi, cosa che rimane come costante anche in questo caso, ma l'interpretazione di Mashiro_m qui è differente dal solito.

Si tratta di due personaggi particolarmente amati dai fan: giunta subito ai vertici di gradimento della serie, Tatsumaki è una esper molto potente che fa parte dell'Associazione degli Eroi nel manga/anime. È una ragazza caratterizzata da un look molto particolare , con una peculiare variazione visibile in questo caso.

Dalla serie One Punch Man vediamo un'altra prospettiva sulla splendida interpretazione doppia di Xenon_ne e Mashiro_m , con il cosplay di Tatsumaki e Fubuki da parte delle due modelle che ricostruiscono le due affascinanti sorelle in questione in maniera perfetta.

Tatsumaki e Fubuki secondo Xenon_ne e Mashiro_m

Anche Fubuki è una esper ed è la sorella minore di Tatsumaki, nonostante l'aspetto sembri suggerire il contrario, ed è leader del Blizzard Group, più specificamente all'interno del gruppo noto come Psychic Sisters. Si auto-dichiara anche membro del Saitama Group, nel suo prolungato tentativo di reclutare il protagonista della serie e renderlo parte della propria causa.



In questo caso, anche l'interpretazione di Xenon_ne è basata sull'artwork in questione, con Fubuki in un particolare abito elegante caratterizzato da un motivo cinese, sempre di gran classe come è tipico del personaggio.

