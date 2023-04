One Punch Man, il cosplay di Fubuki da parte di Xenon_ne trasuda glamour

One Punch Man non è forse tra i soggetti più gettonati per i cosplay, ma alcuni personaggi sono inseriti stabilmente nell'immaginario comune e risultano ricorrenti anche in queste interpretazioni, come dimostra questo nuovo cosplay di Fubuki da parte di Xenon_ne, che riesce a riprendere perfettamente le caratteristiche del personaggio.

Non manca ovviamente la reinterpretazione nello stile tipico della modella, che tende a risultare sempre estremamente sensuale nelle sue performance, ma il cosplay risulta qui piuttosto fedele al personaggio originale, soprattutto nello spirito generale di Fubuki.

In questo caso, la ragazza si mostra vestita con il tipico abito elegante verde scuro e una pelliccia da signora di classe quale è. Forse non si tratta del cosplay tecnicamente più complesso mai visto, ma il risultato è decisamente convincente, almeno nel riprodurre la fascinosa figura del personaggio in questione.

Fubuki è una esperì, sorella minore di Tatsumaki e leader del Blizzard Group, più specificamente all'interno del gruppo noto come Psychic Sisters. Si auto-dichiara anche membro del Saitama Group, nel suo prolungato tentativo di reclutare il protagonista della serie e renderlo parte della propria causa.

L'effetto dato da questo cosplay è notevole e l'immagine sembra decisamente fedele, nonostante Xenon_ne mantenga un po' il suo stile peculiare ma che, in questo caso, si associa perfettamente alla natura del personaggio rappresentato.

