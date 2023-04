Diablo 4: vediamo le modifiche alle classi di personaggi, tra potenziamenti e riduzioni

Blizzard ha comunicato numerose variazioni che ha intenzione di applicare a Diablo 4 da qui al lancio del gioco, anche come conseguenza dei feedback e dei dati raccolti a partire dalla beta, in particolare per quanto riguarda le modifiche alle classi di personaggi, tra potenziamenti e riduzioni applicate.

Oltre ai numerosi cambiamenti annunciati in generale sui vari aspetti del gioco, c'è stata una particolare attenzione ai tipici buff e nerf alle classi dei personaggi, che richiedono sempre un attento studio in termini di bilanciamento per risultare equilibrati. In particolare, vediamo quali saranno queste variazioni in base a quanto emerso in seguito all'open beta di Diablo 4, classe per classe.

Barbaro:

Riduzione del 10% nel danno passivo, alcune abilità passive dello skill tree hanno ricevuto delle riduzioni di danno per compensare

L'abilità Turbine ora infligge un danno maggiore e consuma meno furia

Il Miglioramento Doppio Colpo ora rimborsa il suo costo totale in furia se utilizzato su bersagli storditi o a terra

Druido:

Le abilità dei compagni ora infliggono danni significativamente maggiori

Tutte le abilità Ultra prevedono un tempo di recupero minore

Le abilità Graffiata e Sminuzzamento sono state migliorate in termini di utilizzabilità

Utilizzare un'abilità non da mutaforma riporterà il Druido alla forma umana

Negromante:

I servitori evocati ora moriranno più spesso, richiedendoti di sfruttare i cadaveri più spesso

Molti bonus alle caratteristiche del Libro dei Morti sono stati aumentati

I danni inflitti da Esplosione Cadaverica sono stati ridotti

La luminosità dei Guerrieri Scheletrici e dei Maghi Scheletrici è stata ridotta

Tagliagole:

I bonus di tutte le abilità Sotterfugio sono stati aumentati

I bonus di diverse abilità passive sono stati aumentati

Tutte le abilità infusione prevedono un tempo di recupero maggiore

Incantatore:

I danni di Scariche Elettriche sono stati aumentati e il costo in mana è stato ridotto

Ridotti i danni di Catena di Fulmini e ridotta l'efficacia contro i boss

Ridotto il tempo di recupero del bonus Incantamento dell'abilità Incenerimento

Ora i Muri di Fuoco si generano sotto ai nemici più frequentemente sfruttando il bonus Incantamento

Aumentata la probabilità di colpo fortunato del bonus Incantamento dell'abilità Meteora

In linea di massima, sembra che un po' tutte le classi abbiano ricevuto una quantità equilibrata di potenziamenti e riduzioni, forse con il Barbaro, il Druido e il Tagliagole a uscirne un po' meglio rispetto a quanto fatto al Negromante. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al nostro speciale sull'endgame dell'action GDR di Blizzard.