Diablo 4: Blizzard ha apportato tanti cambiamenti grazie ai feedback della beta

Tramite il sito ufficiale di Blizard, gli sviluppatori di Diablo 4 hanno svelato una lunga serie di cambiamenti che sono stati applicati al gioco sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori durante la beta che si è svolta il mese scorso.

Uno degli aspetti che è stato ritoccato è la struttura delle Spedizioni. In particolare, è stato ridotto il backtracking necessario in queste attività, riducendo la necessità di tornare indietro.

"Per esempio, in precedenza era necessario accedere a delle stanze laterali per interagire con gli obiettivi delle strutture, portandoti a dover poi tornare indietro lungo lo stesso percorso. Ora, molti obiettivi delle strutture sono stati riposizionati lungo percorsi principali delle spedizioni, rendendoti più facile raggiungerli e interagirvi, nonché permettendoti di esplorare la spedizione dopo averli sconfitti", recita il post del blog di Blizzard.

Non solo, è stata aumentata drasticamente (dal 10% al 60%) le probabilità che si verifichi un evento all'interno della spedizione, nonché una serie di altri ritocchi. Ad esempio, ora il tempo necessario per il soccorso degli alleati è stato dimezzato a 1,5 secondi e tutti gli obiettivi di soccorso premiano il giocatore con una Pozione di Cura, è stata aumenta la velocità di trasporto degli oggetti, tutte le porte generano un segnale sulla minimappa all'apertura facilitando l'esplorazione e gli obiettivi delle strutture ora presentano sempre delle meccaniche di combattimento da affrontare.

"Nonostante le spedizioni offrano un'ampia gamma di obiettivi da completare, i feedback della community ci hanno indicato che completarli fosse noioso. Speriamo che fornendo dei bonus, come l'aumento della mobilità durante il trasporto di certi oggetti obiettivo, renderà l'esperienza di completamento più fluida e varia. Questa modifica è solo un punto d'inizio, abbiamo intenzione di estendere questa linea di pensiero anche ad altri aspetti in un aggiornamento futuro."

Sono stati apportate anche numerose modifiche alle classi del gioco. In generale sono state rivisitate in modo che tutte abbiano accesso ad abbastanza abilità di rimozione degli effetti debilitanti e sono stati aggiornati molti poteri leggendari in termini di efficacia. Inoltre sono state fatte dei cambiamenti specifici per le abilità di ogni classe di Diablo 4.

"Ogni volta che introduciamo delle modifiche alle classi, lo facciamo con l'idea di rendere sia loro stesse che le loro abilità più potenti e d'impatto; è esattamente a questo che sono serviti tutti i feedback. Alcuni giocatori e giocatrici hanno notato che certe abilità erano troppo potenti. Uno degli obiettivi delle abilità è di renderle interessanti da utilizzare e interattive in termini di combattimento e combinabilità con l'equipaggiamento. Abbiamo apportato delle modifiche in questa direzione, per esempio con i servitori del Negromante. Li abbiamo cambiati in modo che risultino più vulnerabili in combattimento, il che renderà la resurrezione dei morti una componente più attiva dello stile di gioco del Negromante."

Ci sono state anche delle modifiche all'interfaccia di gioco, gli incontri contro alcuni boss e determinate categorie di nemici e altri miglioramenti generali. Quelli qui sopra sono solo alcuni esempi degli aspetti di Diablo 4 che sono stati modificati grazie ai feedback della beta e potrete trovare l'elenco completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma chi acquista la Deluxe o la Premium Edition può iniziare a giocare con qualche giorno di anticipo. Ecco i dettagli su date e orari di sblocco del gioco.