Mega Man Battle Network Legacy Collection è disponibile da oggi, trailer di lancio

Capcom ricorda che Mega Man Battle Network Legacy Collection è disponibile da oggi, come ci ricorda anche il trailer di lancio ufficiale pubblicato per l'occasione, con un "Mega Cut" che effettua una sorta di riepilogo sui contenuti e le caratteristiche del gioco.

Annunciato lo scorso giugno, Mega Man Battle Network Legacy Collection è una compilation che propone dieci titoli della serie Mega Man Battle Network tutti insieme, usciti in origine per Game Boy Advance.

Si tratta di titoli in stile strategico, nei quali ci troviamo a controlla Mega Man.EXE su un campo di battaglia a griglia, usando i Battle Chips per ottenere abilità devastanti.

Questa collezione include una galleria con più di 1000 immagini e una modalità musica con più di 150 brani della serie. L'originale Mega Man Battle Network è stato pubblicato per Game Boy Advance nel 2001 come un gioco di ruolo con elementi strategici in cui si gioca nei panni del ragazzo umano chiamato Lan e del suo compagno digitale, MegaMan.EXE. Lan viene coinvolto in una serie di stravaganti avventure durante le quali MegaMan.EXE combatte ed elimina i virus che stanno invadendo la rete, spesso a causa dei piani nefasti del Dr. Wily. I giochi si svolgono nell'anno 20XX, ma in una linea temporale alternativa rispetto alla serie classica.

A partire da Mega Man Battle Network 3, i giochi sono stati pubblicati in due versioni per ogni uscita, in stile Pokémon, con leggere differenze nei nemici e nei collezionabili. Mega Man Battle Network 4 ha venduto 1,35 milioni di copie tra le due versioni; solo Mega Man 2 e Mega Man 11 hanno venduto di più nel franchise.

