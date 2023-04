Super Mario Bros. il Film: superati i 500 milioni di dollari di incassi, è inarrestabile

Come riportato sulle pagine di Variety, Super Mario Bros. Il Film ha raggiunto e superato l'impressionante quota di 500 milioni di dollari in tutto il mondo in meno di dieci giorni dal debutto nelle sale cinematografiche.

Nello specifico, gli incassi di Super Mario Bros. Il Film sono pari a 260,3 milioni di dollari in USA, a cui si aggiungono altri 248,4 milioni di dollari negli altri paesi del mondo, per un totale di ben 508,7 milioni di dollari.

Parliamo di numeri davvero impressionanti, tanto che è al momento è la pellicola con maggiori incassi del 2023, battendo Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Non solo, è diventato anche l'adattamento per il grande schermo di un videogioco di maggior successo di sempre, battendo sia Warcraft: L'inizio che Pokémon: Detective Pikachu.

Inoltre, ha registrato il miglior debutto di sempre per un film di animazione, battendo il record precedentemente detenuto da Frozen 2. Al momento è il secondo film per incassi in questa categoria, davanti a Demon Slayer: Mugen Train (494 milioni di dollari) e dietro a Minions: The Rise of Gru (942,5 milioni di dollari).