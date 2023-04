Avowed: Superseed Studios collabora con Obsidian per le scene d'intermezzo?

Le notizie su Avowed scarseggiano ma il gioco resta uno dei più attesi tra quelli annunciati da Xbox Game Studios, pertanto anche un piccolo indizio come il fatto che Superseed Studios sembra stia collaborando con Obsidian allo sviluppo risulta interessante.

L'informazione arriva dal profilo LinkedIn di Hans Carrasco, uno specialista in animazione di personaggi all'interno del team in questione. In base a quanto riferito nel curriculum del Character Animator in questione, sembra proprio che Superseed Studios stia lavorando ad Avowed insieme a Obsidian.



Sembra trattarsi di un team di supporto specializzato soprattutto in scene d'intermezzo dal taglio cinematografico, probabilmente in computer grafica ma non solo. È essenzialmente uno studio d'animazione, che a quanto pare sta lavorando alle cutscene di Avowed.

Tra i lavori precedenti, Superseed conta diversi altri videogiochi anche di notevole importanza come Diablo 4, per cui ha lavorato appunto alle scene "cinematografiche", ma ha contribuito anche a Oddworld Soulstorm, Brawl Stars e altri.

Per il resto, non sappiamo ancora molto di Avowed, tranne che si tratta del nuovo action RPG in prima persona da parte di Obsidian, ambientato nel mondo di Pillars of Eternity. Di recente, la narrative designer di Pentiment si è unita allo sviluppo del gioco.