Xbox: Microsoft modifica l'interfaccia, considerata troppo "densa" dagli utenti

Microsoft ha deciso di modificare il design dell'interfaccia di Xbox Series X|S e Xbox One che era prevista per il 2023 ed è già utilizzata dai membri del programma Xbox Insider, da tempo criticata da questi per il suo essere eccessivamente "densa" di icone, tile e informazioni sullo schermo.

Tra le critiche mosse a questo nuovo design dell'interfaccia c'è il fatto che tende a coprire troppo lo sfondo, rendendolo poco visibile e dunque sminuendo l'estetica delle immagini da scegliere, come quelle animate. Inoltre, in molti hanno considerato l'interfaccia troppo simile a una gigantesca pubblicità di Xbox Game Pass, vista la quantità di rimandi e informazioni sul servizio in abbonamento di Microsoft.

"Abbiamo sentito da voi che i cambiamenti effettuati sulla Home non lasciano abbastanza spazio per poter godere degli sfondi e che il tutto appare troppo affollato", ha scritto Ivy Krislov, senior product manager lead di Xbox experiences, nel blog ufficiale.

"Stiamo lavorando per bilanciare meglio l'esperienza, l'accessibilità, le funzioni e i bisogni della nostra community e per portarvi un'esperienza Home migliore e aggiornata", si legge nel messaggio. Microsoft sta dunque rimuovendo l'interfaccia in questione anche dalle console dei tester, sostituendole con un'altra versione.

A questo punto attendiamo di vedere come sarà la nuova interfaccia ridisegnata, immaginando che si tratterà di una versione più minimalista e lineare rispetto a quella che doveva essere rilasciata al pubblico fra poco.