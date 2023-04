Dying Light 2: l'aggiornamento "Gut Feeling" arriverà la prossima settimana

Techland ha annunciato che ha in programma di pubblicare un nuovo aggiornamento gratuito di Dying Light 2, intitolato "Gut Feeling". Il lancio è previsto per giovedì 20 aprile, con i dettagli sulle novità e i nuovi contenuti introdotti che verranno presentati durante una livestream che si svolgerà lo stesso giorno.

La diretta andrà in onda alle 20:00 italiane su Twitch sul canale ufficiale di Techland a questo indirizzo. Per l'occasione dovremo scoprire quali modifiche verranno apportate ai combattimenti e il nuovo sistema di trasmog.

Alla fine di marzo, il director Tymon Smektala ha rivelato che il prossimo aggiornamento di Dying Light 2 includerà "significativi miglioramenti" al sistema di combattimento del gioco, rendendolo più viscerale e gratificante. Inoltre, è stato promesso anche un sistema di transmog dell'equipaggiamento e le prime quest TGG (riservate agli iscritti al programma "Techland Gamers and Goodies") che dovrebbero essere incluse nello stesso aggiornamento.

Non è da escludere inoltre che durante la diretta non vengano svelati ulteriori dettagli sulla prossima espansione, che includerà nuove armi e una location inedita, in uscita durante la seconda metà del 2023.