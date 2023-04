Xbox Game Pass: un fan vince l'abbonamento a vita ma sorprendentemente lo rifiuta

Un caso strano proviene dagli Stati Uniti, dove un utente ha vinto un abbonamento a vita a Xbox Game Pass ma si è ritrovato a doverlo rifiutare, apparentemente in maniera sorprendente ma in verità per motivi molto precisi e anche comprensibili.

Il premio deriva da uno dei concorsi che, periodicamente, vengono attivati all'interno del programma Microsoft Rewards e che consentono di ottenere un abbonamento cosiddetto "a vita", ma che si traduce in 40 anni di sottoscrizione gratis, che effettivamente rappresenta una durata notevole.

Tuttavia, l'utente Reddit Elvite ha raccontato di aver dovuto rinunciare al premio, a causa delle tasse. Secondo il sistema di tassazione degli Stati Uniti, infatti, un premio del genere dev'essere valutato in termini monetari come introito effettivo per l'utente che lo incassa, con conseguenze anche importanti nel bilancio delle imposte.

"Ho letto che avrei dovuto aggiungere 7300 dollari di introiti tassabili per il 2023, se avessi deciso di incassare il premio", ha spiegato l'utente in questione. "Per il sistema di tassazione USA, questo avrebbe incrementato il mio ammontare di tasse federali di 1752 dollari per il 2023 (il 24% del valore del premio). Inoltre, avrebbe aumentato anche la quantità di tasse che avrei dovuto pagare allo Stato".

Non potendo convertire l'abbonamento a vita in un premio monetario corrispondente, il risultato immediato, dal punto di vista del denaro dell'utente, sarebbe stato il pagamento di 1752 dollari, ovvero più o meno il costo di 10 anni di Xbox Game Pass. Facendo un rapido bilancio, è comprensibile che l'utente abbia scelto di evitare di incassare il premio.

Un abbonamento gratuito per 40 anni porta ovviamente a un beneficio monetario sul lungo termine, ma con il sistema di tassazione USA, in effetti, il costo iniziale può essere difficile da sostenere o comunque poco conveniente a fronte dei vantaggi ottenibili, che riguardano "solo" il fatto di avere accesso ai giochi di Xbox Game Pass.