The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il sito ufficiale svela come inizia il gioco

A quanto pare il sito ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha svelato a grandi linee come si svolgeranno le fasi iniziali del gioco.

Chiaramente non vengono descritte per filo e per segno le sequenze iniziali, sarebbe uno spoiler imperdonabile, ma apprendiamo che Link inizierà la sua avventura partendo da una delle isole nel cielo sopra Hyrule, per poi proseguire sulla terraferma dopo che il nostro eroe avrà appreso delle "nuove abilità".

"Link inizia il suo viaggio in una delle tante misteriose isole fluttuanti che sono apparse improvvisamente nei cieli sopra Hyrule", recita il sito ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. "È lì che il nostro eroe dovrà acquisire nuove abilità prima di tornare nel mondo in superficie per iniziare la sua epica avventura."

A proposito del mondo in superficie, viene detto: "Il cielo non è l'unica cosa che è cambiata a Hyrule. Luoghi familiari sono stati radicalmente trasformati, con nuove città, caverne umide e misteriosi abissi spalancati che spuntano in tutto il mondo, tutti in attesa di essere esplorati."

Per quanto riguarda le nuove abilità che acquisirà Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, conosciamo già Reverto, il potere che riavvolge i movimenti degli oggetti; Compositor, che permette di fondere vari oggetti; Ascensus, che proietta Link sulla sommità di qualsiasi struttura dotata di un soffitto.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 12 maggio 2023. Oltre al trailer ufficiale di ieri, poche ore fa è trapelato in rete uno spot pubblicitario con nuove sequenze di gameplay.