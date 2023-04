PlayStation VR2, vendite pessime? In realtà forse è stato uno dei lanci migliori per un visore VR

A quanto pare le circa 270.000 di unità di PlayStation VR2 vendute secondo le stime degli analisti di IDC non sono poi un dato così pessimo come potrebbe sembrare. Anzi, se questi dati venissero confermati, si tratterebbe di uno dei migliori lanci di sempre per un visore VR.

Facciamo però prima un breve riepilogo. Stando alle stime condivise da IDC alla fine dello scorso mese, sarebbero state vendute 270.000 unità di PlayStation VR2 tra il lancio, avvenuto il 22 febbraio, e la fine di marzo 2023. Numeri secondo gli analisti fondamentalmente pessimi, tanto che suggerivano a Sony di tagliare il prezzo della periferica per renderla più appetibile ai consumatori. Tale opinione si è poi diffusa a macchia d'olio in rete, anche grazie all'eco di una testata autorevole come Bloomberg, che aveva bollato il lancio del visore come una "partenza lenta".

Tuttavia, come segnalato da Insider Gaming, se confermati invece sarebbero in realtà dei risultati ottimi, perlomeno se confrontati con altri visori lanciati in passato. Ad esempio, il primo PlayStation VR ha raggiunto quota 500.000 unità solo dopo 5 mesi dal lancio, laddove il suo successore ne ha vendute oltre la metà in un solo mese.

Non solo, le presunte 270.000 unità vendute da PlayStation VR2 nel mese di lancio battono anche quelle registrate da PICO4 (47.000), Steam Index (46.000 il primo mese, 149.000 dopo quattro mesi), Oculus Rift (145.000 unità dopo tre mesi), Ocules Quest (425.000 unità, ma dopo quattro mesi). In generale, sempre a patto che le stime di IDC siano veritiere, parliamo del miglior lancio per un visore VR cablato e in generale il secondo miglior lancio, dopo Oculus Quest 2, a quota 1,87 milioni di unità vendute in 5 mesi (quindi una media di circa 375.000 unità mensili).

i dati di vendita nei primi 40 mesi dei principali visori lanciati sul mercato

Hiroki Totoki, il CFO di Sony, aveva dichiarato in tempi non sospetti, che la compagnia era "molto felice" del lancio di PlayStation VR2 e che a suo avviso il visore ha buone chance di superare le vendite del suo predecessore per PS4.

C'è da dire tuttavia che le potenziali 270.000 unità vendute nel primo mese, sono molte meno dei 2 milioni che avrebbe prodotto Sony per il lancio (anche questo però è un dato non ufficiale, condiviso da Bloomberg) e che secondo Ming-Chi Kuo, noto analista di mercato e fonte di informazioni notoriamente affidabile, Sony avrebbe tagliato del 20% la produzione di PlayStation VR2, a fronte di numeri per l'intero settore generalmente negativi.

Insomma, a questo punto non resta che attendere dati, questa volta ufficiali, da parte di Sony, per scoprire effettivamente come se la sta cavando PlayStation VR2 sul mercato.