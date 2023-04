The Last of Us Parte 1 per PC: disponibile la patch 1.0.3.0, ecco cosa cambia

La versione PC di The Last of Us Parte 1 ha ricevuto poche ore fa la nuova patch 1.0.3.0, l'ennesima nell'arco di pochi giorni che mira a risolvere i problemi di questo porting.

Lanciata lo scorso 28 marzo, la versione PC di The Last of Us versa ancora in condizioni non ottimali, con gli sviluppatori che stanno pubblicando aggiornamenti a ritmi tutto sommato serrati per risolvere le magagne di questa conversione.

Stando alle note ufficiali pubblicate sul sito ufficiale di Naughty Dog, la patch 1.0.3.0 mira principalmente a risolvere problemi legati all'audio, l'interfaccia di gioco e grafica, aggiungendo nuove opzioni di compatibilità audio. Viene raccomandato inoltre di scaricare l'ultima versione dei driver GeForce Game Ready (la 531.62).

Per quanto riguarda le configurazioni con GPU NVIDIA, sono stati risolti dei problemi grafici e dei crash dell'applicazione quando si utilizzano i settaggi Ultra. Inoltre è aumentato il livello dei dettagli dei capelli dei personaggi per farli apparire meno mossi nel caso si utilizzi una RTX 3070. È stato sistemato anche un problema relativo all'utilizzo di AMD FSR 2 che causava la corruzione dell'ambiente circostante utilizzando la torcia.

Inoltre sono stati risolti vari difetti grafici, più e meno noti, come quelli che si verificavano talvolta con i riflessi dell'acqua e delle torce, alle animazioni dei personaggi giocando con un elevato framerate o ancora all'illuminazione e la nebbia con i settaggi a Ultra. È stato risolto anche un problema che mostrava a schermo texture di qualità inferiore rispetto al preset scelto nelle impostazioni.

Nel frattempo la community si è già messa all'opera per realizzare una mod con visuale in prima persona di The Last of Us Parte 1.