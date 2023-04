Sega starebbe per acquisire Rovio per $1 miliardo, è la compagnia di Angry Birds

Stando a un report pubblicato dal Wall Street Journal, Sega Sammy sarebbe vicina ad acquisire Rovio, la compagnia dietro ai giochi mobile della serie Angry Birds, per un miliardo di dollari.

Secondo le fonti della testata, l'acquisizione verrà ufficializzata durante il corso della prossima settimana, a patto che le trattative non saltino nel frattempo.

Rovio è un'azienda finlandese nata nel 2003, inizialmente con il nome di Relude. La compagnia salì alla ribalta nel 2009, quando lanciò su dispositivi mobile Angry Birds, un gioco dove si deve usare una fionda per lanciare degli uccelli e mettere fuori gioco uno squadrone di maiali che vogliono rubare le loro uova. Un'idea semplice, ma che si rivelò di successo. Ad aprile 2022 la serie è infatti arrivata a quota 5 miliardi di download su tutte le piattaforme e da essa è stata tratta anche un film e una serie animata.

In precedenza Rovio era in trattativa per essere acquisita da Playtika, un'azienda rivale israeliana, per oltre 800 milioni di dollari. Le negoziazioni tuttavia si sono concluse a marzo con un nulla di fatto.

Sega invece non ha bisogno di grandi presentazioni per i nostri lettori. Si tratta di una compagnia giapponese che produce videogiochi sin dalla metà degli anni '60 e ha realizzato anche console di successo come il Megadrive. È la casa di franchise come Sonic The Hedgehog, Yakuza, Shin Megami Tensei, Persona, Football Managaer, Total War e Company of Heroes, giusto per citarne alcuni.

L'acquisizione chiaramente permetterebbe all'azienda giapponese di espandere la propria influenza nel mercato mobile, sostanzialmente più grande e remunerativo di quello PC e console. In ogni caso, per il momento prendete queste indiscrezioni con le pinze, in attesa che l'accordo venga effettivamente ufficializzato da parte di Sega e Rovio.