The Last of Us online: spuntato un presunto video del gioco, ma è un falso

Pubblicato online un presunto video di The Last of Us online che mostra alcuni momenti del gioco e svela quello che dovrebbe essere il titolo definitivo. br />

[Aggiornamento]

Il video si è dimostrato essere un falso ben architettato, con le animazioni prese da un rendering in Unreal Engine 4.

Notizia originale:

Comunque sia, stando alla fuga di notizie quello che comunemente viene chiamato The Last of Us online o Factions dovrebbe intitolarsi in realtà The Last of Us Dark Sides. Il filmato, che sembra essere la registrazione di una qualche presentazione, visto che mostra solo immagini fisse e una breve animazione, presenta alcuni artwork, tra i quali quello di una grossa nave arrugginita e quello di un avamposto militare. L'animazione invece è molto generica ed è relativa alle strade di una città abbandonata.

A fare venire qualche sospetto è sicuramente la qualità del video, davvero molto bassa (come accade praticamente sempre in questi casi) e lo strano montaggio di sequenze.

Inoltre alla fine del video possiamo vedere alcuni presunti scatti del gioco, di qualità non proprio eccelsa. Insomma, il rischio che sia un falso ben architettato è davvero concreto, quindi ribadiamo l'invito ad andarci con i piedi di piombo fino all'arrivo di conferme o smentite.

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us online è in via di sviluppo presso Naughty Dog, che ancora non ha svelato niente di troppo concreto in merito. Neil Druckmann, uno dei capi dello studio, ha promesso novità nel corso del 2023. Il sospetto è che sarà presentato nel corso del vociferato showcase estivo di Sony, ma anche in merito a ciò non c'è alcuna certezza.