Resident Evil 2 e 3 remake, Capcom ha rimosso il ray tracing

Ieri, dopo un aggiornamento di Resident Evil 2 e 3 remake per PC, il ray tracing è sparito da entrambi i giochi. A testimoniarlo sono stati molti giocatori PC sui forum ufficiali dei due giochi su Steam, dove si sta cercando di capire se si tratti di una scelta definitiva da parte di Capcom o solo di una rimozione temporanea.

Oltre ad aver tolto il ray tracing, pare che l'aggiornamento abbia anche rotto l'HDR, che ha iniziato a funzionare male su molte configurazioni, pur rimanendo presente.

Da notare che Resident Evil 7 biohazard, che ha ricevuto il ray tracing insieme a Resident Evil 2 e 3, non è stato toccato.

Cosa potrebbe essere successo? Secondo alcuni il problema sarebbe essenzialmente qualitativo, visto che con il ray tracing attivato, ossia usando DirectX 12, la qualità grafica dei due giochi sembra peggiorare a causa delle impostazioni più basse rispetto alla modalità standard, con annesso calo delle performance.

Altri ritengono invece che potrebbe trattarsi soltanto di un provvedimento provvisorio, magari in vista della pubblicazione di un nuovo aggiornamento che migliori il supporto per il ray tracing. Difficile per ora dire dove sia la verità, in mancanza di un comunicato ufficiale da parte dell'editore. Non rimane che stare a vedere nelle prossime ore e giorni cosa accadrà.