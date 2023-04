Resident Evil 2 e 3 Remake: il ray tracing è tornato su PC grazie a una patch

Tramite un post su Twitter, Capcom ha annunciato che da ora è disponibile una nuova patch per le versioni PC di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake che ripristina il ray tracing per entrambi i giochi.

Breve riepilogo per chi si fosse perso le ultime novità. Sabato scorso alcuni utenti si sono accorti che il ray tracing per le versioni PC di entrambi i giochi della serie survival horror era stato rimosso dopo un aggiornamento. Inizialmente si sospettava persino che Capcom avesse deciso di bloccarlo temporaneamente o in via definitiva per via di alcuni problemi con DirectX 12 che sembravano peggiorare la qualità grafica complessiva.

Invece fortunatamente si trattava solo di un errore e Capcom a inizio settimana aveva annunciato che da lì a breve avrebbe pubblicato una patch correttiva per reintegrare il ray tracing su Resident Evil 2 e 3 Remake. Insomma, l'attesa è stata piuttosto breve.

"Aggiornamento per gli utenti Steam: una patch per l'opzione del raytracing mancante ora dovrebbe essere disponibile", recita il tweet.

Al momento tuttavia non sono disponibili su Steam le note ufficiali di questo aggiornamento, quindi non sappiamo se sono state apportate anche delle migliorie al ray tracing per i due giochi o altre modifiche degne di nota.