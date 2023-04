Microsoft e Activision: un evento Xbox a Londra nel giorno della risposta di CMA all'acquisizione?

Secondo quanto riferito da Sky News, Microsoft avrebbe programmato un evento incentrato su Xbox e l'industria videoludica a Londra, al numero 10 di Downing Street, il 26 aprile 2023, ovvero proprio il giorno in cui è prevista la deadline per la risposta ufficiale della CMA all'acquisizione di Activision Blizzard.

Un evento del genere presso l'ufficio del Primo Ministro britannico sembra poter essere collegato in qualche modo alla maxi-operazione in corso, mentre la coincidenza della data farebbe pensare a una qualche presentazione legata all'acquisizione. Insomma, l'idea è che Microsoft si stia preparando a concludere l'operazione incassando il parere positivo della CMA, anche se si tratta solo di supposizioni, al momento.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, la CMA ha rinviato ulteriormente la data della sua risposta definitiva, ma la deadline finale risulta essere il 26 aprile 2023, data in cui arriverà la decisione dell'antitrust britannica. Il fatto che Microsoft possa avere proprio in tale giorno una sorta di evento dimostrativo a Downing Street fa pensare che sappia qualcosa sull'esito della trattativa, e che questo possa essere positivo.

D'altra parte, già in precedenza la conclusione provvisoria sosteneva che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft non minaccia la competitività del mercato videoludico, dimostrando una notevole apertura nei confronti dell'operazione.

Ricordiamo che l'acquisizione deve poi ottenere anche il via libera della Commissione Europea, che tuttavia sembra già disposta positivamente, almeno secondo quanto riferito da Bloomberg, e poi dovrà affrontare la FTC americana in tribunale, in un caso che sta diventando decisamente politico.