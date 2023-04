Monster Hunter Rise: Sunbreak, Patch 15.0.0 disponibile, con Amatsu e tante altre novità

Capcom ha pubblicato oggi l'update Ver. 15.0.0 di Monster Hunter Rise: Sunbreak per Nintendo Switch e PC (successivamente sarà disponibile anche su PlayStation e Xbox, dopo il lancio dell'espansione). L'aggiornamento accompagna i nuovi contenuti del Title Update 5, come i nuovi mostri Amatsu e Shagaru Magala Risorto, e introduce una serie di correzione e anche alcune modifiche al bilanciamento, in particolare per la spada lunga.

La patch pesa circa 0,8 GB su Nintendo Switch e 2,0GB su Steam e chiaramente tutte le modifiche inerenti a Sunbreak sono disponibili solo per i giocatori che hanno acquistato l'espansione. Oltre ai nuovi mostri, sono state aggiunte nuove missioni, è stato aumentato a 300 il limite di livello delle missioni anomalia ed è stata introdotta la nuova catagoria di Indagini Speciali, con mostri con attacchi potenziati.

Non solo, con il Title Update 5 arrivano nuove abilità per le creazioni quriose, è stato aggiunto un nuovo metodo di fusione per gli amuleti e non mancano ovviamente anche missioni evento, armi e armature da forgiare.

Come dicevamo in apertura, sono state apportate anche modifiche al bilanciamento delle armi. In particolare troviamo dei buff importanti per la mossa Luna Settembrina della Spada Lunga, che la rendono più forte e al tempo stesso più facile da utilizzare in caccia. Nello specifico è stato aumentato il raggio d'azione dell'abilità, non viene più disattivata con il rinfodero e i giocatori non verranno più sbalzati via toccando il cerchio dell'abilità. Inoltre è stato diminuito il tempo di recupero. Oltre alla spada lunga troviamo anche buff per Spadone, Doppie lame, Corno da caccia, Lancia, Lancia-fucile, Martello, Corno da Caccia e Falcione Insetto.

La lista delle modifiche è davvero lunghissima e trovate le note ufficiali al completo in lingua italiana sul sito ufficiale di Monster Hunter Rise Sunbreak, a questo indirizzo. Vi ricordiamo inoltre che Capcom ha in programma un Bonus Update per Sunbreak che introdurrà il mostro finale dell'espansione, ecco i dettagli noti.