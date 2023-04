Monster Hunter Rise: Sunbreak, annunciato il "bonus update" con il mostro finale del DLC

In coda al Digital Event di Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom ha annunciato che oltre al Title Update 5 in uscita il 20 aprile ha in programma anche un "aggiornamento bonus", che introdurrà l'ultimo mostro dell'espansione.

Come riportato anche nella roadmap ufficiale aggiornata degli aggiornamenti gratuiti, l'update bonus sarà disponibile durante il mese di giugno 2023, dunque pressappoco a un anno dalla pubblicazione di Monster Hunter Rise: Sunbreak su PC e Nintendo Switch.

La roadmap aggiornata e definitiva di Monster Hunter Rise Sunbreak

Il nuovo mostro sarà una "variante", dunque una versione speciale di uno dei mostri già presenti nella maxi espansione dell'hunting game di Capcom, in maniera simile al Magnamalo Astioso. Non è stata svelata la sua identità, ma in base all'immagine presente nella roadmap sembrerebbe un esemplare speciale di Malzeno, il drago anziano di copertina di Sunbreak.

In ogni caso nel teaser trailer dell'aggiornamento viene specificato che si tratta dell'"ultimo mostro aggiuntivo", quindi salvo sorprese il bonus update concluderà il supporto all'espansione con nuovi contenuti. Se ciò venisse confermato, Monster Hunter Rise sarà il primo capitolo principale della serie a non includere un "Dangerous First-Class Monsters" o "Black Dragon" che dir si voglia, come i Fatalis, l'Alatreon e il Dire Miralis.

In ogni caso per saperne di più non ci resta che attenere maggiori informazioni sul bonus update di giugno 2023 di Monster Hunter Rise: Sunbreak, che arriveranno sicuramente poco prima del lancio dell'update.