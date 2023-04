Horizon Forbidden West: in Burning Shores succede qualcosa ad Aloy che i fan stavano aspettando

Ora che Horizon Forbidden West: Burning Shores è diventato disponibile per tutti, molti hanno scoperto che durante l'espansione ad Aloy succede qualcosa che i fan aspettavano da tempo.

Fate bene ATTENZIONE, perché da qui in poi daremo una grossa anticipazione sulla storia di Horizon Forbidden West: Burning Shores, che abbiamo evitato di riportare anche nel titolo. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non continuate a leggere oltre.

Finalmente Aloy ha una storia d'amore. Qualcuno ci aveva sperato già in Horizon Forbidden West, ma ora c'è stata la conferma. Durante Burning Shores Aloy e Seyka si scambiano un bacio appassionato, come scoperto da chi ci ha già giocato.

Naturalmente la notizia ha smosso molti fan, che hanno voluto condividere il romantico momento sui social network, Twitter in particolare.

In realtà va detto che Burning Shores garantisce ai giocatori la possibilità di scegliere se far intraprendere o meno ad Aloy la storia d'amore. Ciò significa che alcuni non vedranno mai la scena.

Le attrici Ashley Burch e Kylie Liya Page, rispettivamente Aloy e Seyka, hanno festeggiato il lancio del gioco facendo degli accenni alla questione. La Burch ha scritto: "Horizon Forbidden West: Burning Shores è disponibile!!! Si tratta di una storia davvero importante per Aloy e spero che vi piaccia." La Page ha aggiunto: "Sono emozionata di fare il mio debutto come attrice nei videogiochi nei panni di Seyka insieme ad Aloy. #HorizonForbiddenWestBurningShores Grazia a PlayStation per la possibilità di dare vita a questo personaggio."