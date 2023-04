Monster Hunter Rise: Sunbreak, Title Update 5: data di uscita, trailer e dettagli dell'aggiornamento

Capcom oggi ha svelato tutti i dettagli del Title Update 5 di Monster Hunter Rise Sunbreak, a partire dalla data di uscita, fissata per domani, giovedì 20 aprile 2023, su PC e Nintendo Switch. L'aggiornamento sarà disponibile anche su PlayStation e Xbox, ma solo dopo l'uscita del DLC Sunbreak fissata per il 28 aprile.

Come da tradizione l'aggiornamento introdurrà nuovi mostri. Il primo è l'Amatsu, per la gioia di molti fan che chiedevano il ritorno di questo drago anziano apparso per la prima volta in Moster Hunter Portable 3rd. Si tratta di un mostro che comanda le tempeste e attacca con usando getti d'acqua e tornado. Sarà affrontabile a partire dal Grado Maestro 10.

Oltre all'Amatsu, i giocatori potranno affrontare una nuova variante "Risorta" dei draghi anziani di Monster Hunter Rise: Sunbreak. Nello specifico è stato presentato lo Shagaru Magala Risorto, che potrete affrontare a partire dal Grado Maestro 180.Chiaramente l'introduzione dell'Amatsu e dei nuovi draghi risorti porterà con sé nuovi armi e set armatura da forgiare, portando una ventata di aria fresca nel meta.

Non solo, con il Title Update 5 verrà introdotto il "Qurio Melding" una nuova funzionalità per la creazione di amuleti che permetterà di personalizzare maggiormente i set da caccia dei giocatori. Ci saranno anche le Special Investigation, una nuova tipologia di quest dove i mostri vanteranno caratteristiche potenziate, come attacchi con maggiore raggio d'azione o più forti.

Non mancheranno poi nuove missioni evento con in palio armature, stili e altri accessori per personalizzare l'estetica dei cacciatori, così come DLC a pagamento con sticker, pose, acconciature e altri extra.