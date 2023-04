PS5 la console più venduta a marzo e nel 2023 in USA, batte anche PS4 nei primi 29 mesi

Circana, la compagnia che si occupa di raccogliere ed elaborare i dati dell'industria dei videogiochi in America del Nord, ha diramato i risultati di marzo 2023, che vedono PS5 come la console più venduta per numero di unità e ricavi in dollari. Inoltre, la console di Sony è anche la più venduta dell'intero anno.

Se già queste informazioni non fossero sufficienti a mostrarne il successo, l'analista Mat Piscatella ha anche sottolineato come PS5 abbia superato le vendite di PS4 nei suoi primi 29 mesi di vita, ovviamente in un lasso di tempo simile.

A marzo 2023 i videogiocatori USA hanno speso un totale di 4,6 miliardi di dollari tra contenuti, hardware e accessori, con un declino del 5% rispetto all'anno precedente. In generale, il primo trimestre ha visto un calo della spesa complessiva dell'1% rispetto al 2022, attestandosi sui 13,6 miliardi di dollari.

Le vendite hardware sono cresciute del 10% a marzo 2023 (566 milioni di dollari) e del 21% (1,455 miliardi di dollari) considerando i primi tre mesi dell'anno, trainate da PS5. Le vendite software sono calate del 7% a marzo (3,827 miliardi di dollari) e del 4% considerando l'intero anno (11,509 miliardi di dollari), mentre gli accessori sono stati stabili.

Il calo del software ha riguardato i giochi premium, gli add-on per PC e il settore mobile, non compensato dalla crescita dei servizi in abbonamento e dagli add-on digitali per console.