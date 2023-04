Death Stranding: lanciata su Steam la parodia porno Sex Standing

Quand'è che un gioco può dire di essere davvero entrato nella cultura collettiva? Naturalmente quando diventa oggetto di una parodia porno, come nel caso di Death Stranding, che è stato omaggiato dal lancio di Sex Standing su Steam.

Considerando che l'originale è uscito nel 2019, la parodia potrebbe essere arrivata un pochino in ritardo, anche se c'è da considerare il rinnovato interesse per il gioco dopo l'annuncio di Death Stranding 2.

Naturalmente non possiamo pubblicare link o video del gioco, ma possiamo comunque raccontarvi la trama: nei panni di un corriere donna bisogna costruire connessioni in un vasto mondo aperto semi desertico. La differenza principale tra Death Stranding e Sex Standing? Il tipo di connessioni, ovviamente.

C'è da sottolineare come Sex Standing costi meno di 4€ e sia fondamentalmente il solito progetto pornografico pubblicato su Steam, realizzato in fretta e furia con risorse stock e senza alcuna cura. Ci sono naturalmente pacchi da portare e sparatorie, ma funziona tutto decisamente male, anche se immaginiamo che i potenziali acquirenti non cerchino sistemi di gioco raffinati o una trama molto profonda in un titolo del genere. In questo caso conta più che altro la curiosità.