Star Wars Jedi: Survivor, data del preload e dimensioni su PS5 svelate in anticipo, è gigantesco

Mancano ancora diversi giorni al lancio di Star Wars Jedi: Survivor ma come al solito PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del download della versione PS5 e la data di inizio del preload su PlayStation Store.

Stando alle informazioni condivise, Star Wars Jedi: Survivors avrà un peso di 147,577 GB su PS5. Parliamo insomma di dimensioni davvero gigantesche per un gioco single player, leggermente inferiori ai 155 GB richiesti su PC e leggermente superiori a quelli della versione Xbox Series X che pare si aggirino sui 140 GB.

Da notare inoltre, che l'informazione sul peso è relativa alla versione 1.000.001, dunque con già applicata una patch, che tuttavia non è detto sia per forza quella del day one. A tal proposito ricordiamo che le dimensioni complessi potrebbero lievitare ulteriormente dopo il lancio con le patch correttive.

Sempre secondo PlayStation Game Size la data del preload di Star Wars Jedi: Survivor su PS5 è fissata al 26 aprile.

Vi ricordiamo che il lancio di Star Wars Jedi: Survivor è fissato per il 28 aprile 2023, anche su PC e Xbox Series X e S. In attesa dell'uscita potrete leggere il nostro riassunto di tutta la storia di Star Wars Jedi: Fallen Order.