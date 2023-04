Confusi? È passato troppo tempo dall'ultima volta che avete giocato Jedi: Fallen Order o che avete visto i film di Star Wars? Non c'è problema: eccoci qui a fare un riassunto della storia e a raccontarvi anche cos'è accaduto nel romanzo Cicatrici di guerra, edito in Italia da Panini, che ci svela cosa è successo all'equipaggio della Stinger Mantis tra il titolo originale e il sequel in arrivo il 28 aprile.

Tra le vittime di quella che in seguito fu chiamata Epurazione figurava anche Jaro Tapal, un Maestro Jedi appartenente alla specie dei Lasat che si trovava in missione a bordo dell'Albedo Brave, uno Star Destroyer classe Venator della Repubblica d'istanza nel sistema di Bracca. Quando il tredicesimo battaglione del Grande Esercito dei cloni rispose all'Ordine 66, Jaro sacrificò la propria vita per mettere in salvo il suo Padawan, Cal Kestis. Prima di morire, Jaro consegnò la sua spada laser a Cal, che aveva perduto la propria durante la fuga, e ordinò al ragazzo di nascondersi sul pianeta Bracca . Coi motori ionici sabotati, l'Albedo Brave scoppiò nello spazio mentre un guscio di salvataggio trasportava il Padawan e il corpo del suo Maestro verso il pianeta sottostante...

All'epoca i Jedi erano impegnati a combattere le forze separatiste del Conte Dooku e del Viceré Gunray in tutta la galassia, perciò molti di loro non ebbero scampo quando le schiere di cloni che comandavano in qualità di Generali, e che nella maggior parte dei casi credevano amici, volsero le armi contro di loro, giustiziandoli sommariamente per alto tradimento.

Programmato dai clonatori di Kamino e impiantato nei cloni di Jango Fett attraverso un biochip comportamentale nascosto nel cervello, l'Ordine o Protocollo 66 era stato originariamente pensato come contromisura nell'ipotetico caso in cui i Jedi si fossero ribellati al Senato. In realtà si trattava di un altro piano di contingenza nella rivincita a lungo coltivata da Darth Sidious , che faceva capo ai Sith: messo con le spalle al muro dopo aver rivelato la propria identità al Cavaliere Jedi Anakin Skywalker, Sidious, che in realtà era nientepopodimeno che il Cancelliere della Repubblica Sheev Palpatine, lanciò l' Ordine 66 nel 19 BBY dopo essere sfuggito alla cattura, causando la morte di migliaia di Jedi.

Fallen Order

La Seconda Sorella giustizia Prauf sotto gli occhi di Cal all'inizio di Jedi: Fallen Order.

Cinque anni dopo, Cal Kestis finge di essere un normalissimo cercatore di rottami su Bracca. Nel frattempo l'Impero galattico ha sostituito la Repubblica, il Cancelliere Palpatine si è autoproclamato Imperatore e il suo braccio destro, un Signore dei Sith noto come Darth Vader - che in realtà è proprio l'ex Jedi Anakin Skywalker - ha istituito il Programma Inquisitorius: si è circondato di utilizzatori della Forza addestrati a sterminare i Jedi sopravvissuti all'Epurazione.

A causa di uno sfortunato incidente sul lavoro, Cal è costretto a usare la Forza davanti a una sonda imperiale per salvare la vita a un suo amico rottamatore, Praun, e così facendo attira l'attenzione di due Inquisitori, la Seconda Sorella e la Nona Sorella, che giustiziano Praun sotto i suoi occhi. Cal si dà alla fuga e viene salvato in extremis da Cere Junda e Greez Dritus, che lo accolgono sulla loro astronave, la Stinger Mantis.

Cere Junda è un'altra Jedi sfuggita all'Ordine 66.

Cal, che possiede un rarissimo potere della Forza chiamato psicometria, può percepire i ricordi impressi sugli oggetti, e così facendo scopre che Cere Junda era in effetti una Jedi e che conosceva il suo Maestro, Jaro Tapal. Convinta che la Forza li abbia fatti incontrare, Cere convince Cal a raggiungere il pianeta Bogano in cerca di un'antica cripta in cui, a suo dire, sarebbe nascosta la chiave per ricostruire l'Ordine dei Jedi: avendo perso il suo legame con la Forza a seguito di un trauma non meglio specificato, Cere non può aprire personalmente la cripta ed è qui che entra in gioco Cal.

Strada facendo, il giovane Jedi fa amicizia con un piccolo droide di ricognizione, BD-1, che lo aiuta nell'impresa mostrandogli un messaggio olografico: si scopre così che il Maestro di Cere, Eno Cordova, ha nascosto nella cripta un Olocron in cui sono registrati i nomi di tutti i bambini sensibili alla Forza nella galassia, ma per trovarlo bisogna prima entrare nei templi degli Zeffo, gli alieni che hanno costruito originariamente la cripta e che avevano anche un interesse particolare nei confronti del pianeta Dathomir.

Il piccolo droide BD-1 diventa il migliore amico di Cal.

L'equipaggio della Mantis si dirige quindi a Zeffo, un pianeta che l'Impero ha sviscerato in cerca di antichi manufatti e poi abbandonato a causa delle sue tempeste elettromagnetiche. Cal localizza ed esplora la tomba di Eilram, scoprendo un altro messaggio di Cordova che lo invia a cercare un Wookiee di nome Tarfful sul pianeta Kashyyyk. Lì Cal e gli altri aiutano i ribelli capitanati da Saw Gerrera a riprendere una raffineria nelle grinfie dell'Impero, che schiavizza i Wookiee e che potrebbe quindi aver imprigionato anche Tarfful.

Non riuscendo a trovare il Wookiee, Cal declina l'invito di Saw ad arruolarsi nei suoi estremisti e torna su Zaffo per anticipare le mosse degli Imperiali, che nel frattempo hanno scoperto un'altra tomba, lasciando quindi il compito di trovare Tarfful a un Wookiee chiamato Choyyssyk e a una guerrigliera di nome Mari Kosan. Su Zaffo, però, Cal cade nell'imboscata della Seconda Sorella, che si scopre essere Trilla Suduri, la ex Padawan di Cere Junda, passata al Lato Oscuro dopo essere stata catturata proprio a causa della sua mentore che ne aveva rivelato la posizione sotto tortura. BD-1 salva Cal per il rotto della cuffia e i due sfuggono all'Inquisitrice nascondendosi nella tomba di Miktrull.

La Seconda Sorella è in realtà Trilla Suduri, la ex Padawan di Cere Junda.

Cal e BD-1 scoprono un altro messaggio di Cordova, che questa volta svela l'esistenza di un manufatto chiamato Astrium, indispensabile per entrare nella cripta di Bogano. Sulla via del ritorno, però, Cal finisce nella trappola di un cacciatore di taglie degli Haxion, un sindacato del crimine attivo nell'Orlo Esterno, e si ritrova costretto a combattere per il famigerato Sorc Tormo nella sua arena personale. Pur vincendo numerose battaglie, e persino un duello col cacciatore di taglie che lo aveva catturato, Cal sfugge agli Haxion solo grazie all'arrivo tempestivo della Mantis: nel frattempo, però, il nostro ha scoperto che gli Haxion danno loro la caccia perché Greez è indebitato fino al collo.

Il loro confronto è tuttavia interrotto da una chiamata di Mari Kosan, che ha trovato Tarfful: il Wookiee consiglia a Cal di raggiungere la cima dell'Albero delle Origini, dove il Jedi scopre un altro olomessaggio di Cordova che svela l'ubicazione di un Astrium che sarebbe nascosto proprio su Dathomir. La Nona Sorella sopraggiunge proprio in quel momento e Cal ha la meglio sull'Inquisitrice solo dopo un difficile duello.

Merrin è l'ultima Sorella della Notte ancora in vita.

Su Dathomir, Cal incontra Merrin, ultima Sorella della Notte rimasta in vita dopo il massacro che lei attribuisce ai Jedi, ma che in realtà è stato condotto dal Generale Grievous, per conto di Darth Sidious e Darth Tyranus, durante le Guerre dei Cloni. Merrin gli scatena contro un'orda di non-morti, risvegliati dai suoi poteri magici (che in realtà sono un'altra forma della Forza, per intenderci) e Cal sopravvive a stento non solo ai suoi attacchi, ma anche a un'allucinazione in cui perde la sua spada laser.

Prima di tornare alla Mantis, il nostro s'imbatte anche in un vagabondo che si rivela essere Taron Malicos, un Jedi precipitato su Dathomir mentre tentava di sfuggire all'Ordine 66. Malicos ha ceduto al Lato Oscuro della Forza e cerca un nuovo apprendista proprio in Cal. Quest'ultimo, tuttavia, rifiuta la proposta dell'ex Jedi impazzito e, su consiglio di Cere, raggiunge Illum per fabbricare una nuova spada laser. Cere gli consegna l'impugnatura della sua vecchia spada laser, ma purtroppo non possiede più il cristallo kyber, che ha dovuto vendere per pagare i debiti di Greez.

Cal affronta Taron Malicos su Dathomir.

Scopriamo quindi che è stato proprio il senso di colpa per aver consegnato Trilla all'Inquisitorium che ha indebolito il legame tra Cere e la Forza, avvicinandola pericolosamente al Lato Oscuro; su Illum, inoltre, Cal scopre che BD-1 ha sacrificato i propri ricordi per registrare i dati di Cordova e questa nuova prospettiva sul senso del dovere lo sprona a costruire una spada laser a doppia lama, congiungendo l'impugnatura di Cere e quella di Jaro. Sulla via del ritorno, Cal sabota anche i tentativi dell'Impero di estrarre i cristalli kyber di Illum e poi, ripresa la Mantis, torna a Dathomir per chiudere i conti lasciati in sospeso, a cominciare dal rimorso che lo affligge dalla morte del suo Maestro.

Nella tomba di Kujet, poi, Cal rincontra Merrin, e riesce a convincerla dell'innocenza dei Jedi facendo leva sulle tragedie che li accomunano. Il suo aiuto si rivela fondamentale nello scontro finale con Malicos: una volta sconfitto, Merrin si offre di aiutare Cal a trovare l'Astrium e si unisce all'equipaggio della Mantis. Frattanto, però, la Seconda Sorella ha trovato in un tempio Zeffo di Ontotho un datapad appartenuto a Eno Cordova, col quale deduce la destinazione di Cal e gli altri.

Darth Vader è un avversario troppo potente per un nuovo Cavaliere Jedi come Cal Kestis.

Nella cripta di Bogano, Cal ha una visione delle conseguenze di questa scoperta: se riuscisse a trovare i bambini sensibili alla Forza e ad addestrarli, prima o poi l'Impero li scoverebbe e lui sarebbe costretto a consegnarsi, cedendo al Lato Oscuro e diventando un Inquisitore a sua volta. Appena ripresosi da questa allucinazione, Cal si ritrova a combattere con Trilla per l'Olocron, ma la Seconda Sorella riesce a scamparla e a prendere il manufatto Jedi con sé. Sulla Mantis, Cal riferisce tutto a Cere Junda, che lo nomina Cavaliere Jedi in tempo per una missione suicida: attaccare direttamente l'Inquisitorium su Nur, una luna di Mustafar. Lì Cal e Cere si fanno largo tra le forze imperiali fino alla camera degli interrogatori, dove Cal affronta ancora una volta la Seconda Sorella e la sconfigge, persuadendola ad abbandonare la via del Lato Oscuro insieme a Cere.

Tuttavia è troppo tardi, perché sul posto è arrivato anche Darth Vader in persona, che giustizia Trilla sotto i loro occhi. Lo scontro col Signore dei Sith è impari e si trasforma in una fuga, durante la quale Cere rischia di cedere di nuovo al Lato Oscuro per salvare la vita a Cal. Grazie a un diversivo di BD-1 e all'aiuto di Merrin, però, Cal riesce a seminare Vader e a fare ritorno alla Mantis insieme a Cere: consapevole che non saranno mai al sicuro, Cal distrugge l'Olocron per proteggere i potenziali Jedi nella galassia e giura di proseguire la battaglia contro l'Impero.