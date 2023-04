Curse of the Sea Rats, la recensione di un metroidvania con baffi e coda

Forse i più attempati di voi si ricorderanno di un vecchio gioco sviluppato da Monolith Productions, risalente alla fine degli anni 90 e chiamato Captain Claw. Il giocatore utilizzava un gatto antropomorfo pirata, Claw appunto, in un ambiente ostile pieno di cani antropomorfi alla ricerca dell'Amuleto delle nove vite. Un platformer 2D vecchio stile il cui punto di forza era senza dubbio il carisma del protagonista. Curse of the Sea Rats non è Captain Claw, ma più volte durante le ore passate tra le coste o le verdi colline di questo metroidvania, abbiamo sperato che da un momento all'altro il nostro amato Claw venisse a risollevare le sorti di questa ciurma di topi antropomorfi, molto più affascinanti di quanto effettivamente sia divertente impersonarli. Vi raccontiamo il perché nella nostra recensione di Curse of the Sea Rats .

Bello e luccicoso

Curse of the Sea Rats e le sue verdi colline irlandesi

Curse of the Sea Rats è un progetto che all'epoca della campagna Kickstarter aveva sorpreso con il suo stile molto peculiare, specialmente per la direzione artistica, la cura dei fondali e la caratterizzazione dei suoi bizzarri animali antropomorfi. Ma sfortunatamente per i pirati protagonisti dell'avventura, non è tutto oro ciò che luccica, e solo alcune di queste premesse sono state mantenute.

Curse of the Sea Rats mette nei panni di uno di quattro prigionieri di una nave inglese di ritorno dalle colonie americane. Durante il viaggio però, per colpa della strega pirata Flora Burns, la nave naufraga sulle coste dell'Irlanda e voi, prigionieri ormai liberi, vi trovate tramutati in topi antropomorfi. Senza troppe anticipazioni, dovrete salvare il figlio dell'ammiraglio, scoprire il segreto dell'Amuleto dell'Occhio del Serpente, cacciare Flora Burns e cercare di riacquistare la vostra forma originale. Sulla carta le premesse ci sono tutte, e il gioco riesce a fare un'ottima prima impressione, tra coste frastagliate, le colline verdeggianti, le buie caverne e la ricercata caratterizzazione di personaggi e nemici. Anche i boss, con le loro entrate personalizzate, non sono mai privi di personalità. Basti pensare alla famiglia Panzo, composta da figlio, figlia e madre che visceralmente legati al cibo si mostrano in tutto e per tutto così estremizzati al grottesco che risultano simpatici (non fosse per l'esplicito stereotipo italiano). Non aspettatevi granché dalla scrittura: la narrativa è molto piatta e monocorde, priva di sorprese fino alle battute finali del gioco. Per gran parte dell'avventura cercherete Flora e il giovane da salvare e verrete inondati da un'umorismo poco accattivante, complice anche gli inciampi di localizzazione.

Curse of the Sea Rats: uno scontro con un boss

Un mondo bello da esplorare dunque, ma essenzialmente poco complesso. La struttura da metroidvania alla base di questo platform è evidente ma il design della mappa non è mai ingegnoso, e l'esplorazione degli scenari non spinge mai a usare l'ingegno. Non aiuta la poca varietà delle missioni secondarie che si ottengono dai vari personaggi, e a parte un'unica fortunata eccezione tutto si svolge in maniera troppo lineare e prevedibile. Certo, in questo modo è più difficile perdersi e non sapere dove andare, ma l'esperienza ne esce decisamente appiattita.