Sonic Frontiers: il prossimo aggiornamento porterà la mossa Spin Dash

In base a quanto riferito dalla pagina Twitter dedicata a Sonic, sembra che il prossimo aggiornamento di Sonic Frontiers sia destinato a portare con sé lo Spin Dash, una mossa iconica per il celebre protagonista della serie Sega che, per qualche motivo, non era presente nella versione originale del nuovo capitolo.

La questione è stata in qualche modo confermata dal director del Sonic Team, Morio Kishimoto, che ha risposto ai rumor facendo intendere di essere stato "scoperto" e dunque di fatto dando ragione a tali voci di corridoio sul prossimo arrivo della mossa tipica di Sonic.

Sembra, in effetti, che il team avesse intenzione di introdurre la Spin Dash già da tempo all'interno del gioco, forse già con l'aggiornamento uscito a marzo, ma evidentemente questo non ha trovato spazio in precedenza e verrà allora inserito con il prossimo update: "Miglioreremo il grado di perfezione per il secondo update", ha riferito Sega al riguardo.

Tra le altre voci che potrebbero essere state confermate da Kishimoto c'è anche la possibilità che un Chao Garden possa essere inserito in Sonic Frontiers. Si tratterebbe di un elemento più rilassante all'interno del mondo di gioco, a cui il director starebbe pensando da tempo: "È una parte a cui ho pensato tante volte durante la produzione del gioco principale", che potrebbe "funzionare bene con un'ambientazione aperta".

A questo punto restiamo in attesa di conoscere la data d'uscita del prossimo aggiornamento di Sonic Frontiers, che si prospetta molto interessante. L'ultimo è stato l'1.20, Sights, Sounds and Speed uscito verso la fine di marzo, poco dopo l'annuncio che il gioco aver venduto più di tre milioni di copie.